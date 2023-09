Logitech lancia i nuovi mouse e tastiera della serie G PRO: per chi non si accontenta

Logitech si conferma ancora una volta un punto di riferimento nel settore degli accessori per l'informatica, soprattutto quando si parla di mouse e tastiere di livello.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

Per la ricarica troviamo una porta USB-C , mentre la batteria promette un'autonomia fino a 95 ore . Troviamo anche la compatibilità con POWERPLAY e un frame rate massimo di 25 kilohertz.

il punto cardine del nuovo mouse presentato da Logitech consiste negli switch ibridi LIGHTFORCE , una nuova tecnologia di switch ibridi ottico-meccanici che combina la precisione dei sensori ottici e la piacevolezza del feedback meccanico per i giocatori.

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED

Il design TKL della tastiera include tasti programmabili, illuminazione RGB con LIGHTSYNC, controlli multimediali dedicati e controllo dedicato del volume.

La nuova tastiera Logitech può essere connessa via Bluetooth o tramite il cavo USB-C to USB-A incluso. La PRO X TKL è dotata di keycaps dual-shot PBT shine through compatibili con la retro-illuminazione LIGHTSYNC RGB.

La tastiera sarà disponibile con Tactile Switch (GX Brown), Linear Switch (GX Red) e Clicky Switch (GX Blue). La tastiera è compatibile con gli aggiornamenti del G HUB e con il software Onboard Memory Management (OMM), grazie ai quali sarà possibile personalizzare ulteriormente la tastiera e il suo funzionamento.