Il logo di X già cambia, anzi no!

È stato lo stesso Musk a spiegare il motivo del passo indietro : "Non mi piacciono le barre più spesse, quindi ritorno indietro. Il logo si evolverà nel tempo". Insomma, è certo che il nuovo logo di Twitter nel tempo verrà coinvolto da un'ulteriore evoluzione, ma nel frattempo si continua a studiare inedite soluzioni grafiche. E a proposito del logo, così come abbiamo già scritto in un precedente articolo , la prima versione sembra simile al carattere Special Alphabets 4 di Monotype.

Per quanto riguarda il futuro della piattaforma, tutto è ancora da scrivere: quel che è certo è che Musk continuerà con la sua rivoluzione, sperando di catturare un maggiore interesse da parte degli utenti, soprattutto ora che Meta ha lanciato Threads. Intanto, però, la nuova "era X" sta già incontrando le prime difficoltà.

A San Francisco, ad esempio, quando era in corso il cambio del logo sull'edificio che ospita la sede di Twitter, è arrivata la polizia a fermare tutto. Sembrerebbe, infatti, che non ci fosse l'autorizzazione per la chiusura della strada. Successivamente, però, è stato accertato che all'arrivo delle forze dell'ordine non vi era più nessuna chiusura della strada..