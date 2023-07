Da dove proviene la X di Twitter? Ecco alcune ipotesi

L'inizio dell'era "Elon Musk" per Twitter ha significato sicuramente cambiamento. Difatti, la piattaforma ha visto l'introduzione di diverse modifiche, ma il meglio (o il contrario, dipende dai punti di vista) ora sta arrivando. Così come aveva già annunciato Musk, è arrivato il rebranding del social, che non si chiama più Twitter bensì X , una lettera che ha sempre caratterizzato il percorso professionale dell'imprenditore. Inoltre, è addio anche allo storico logo con l'uccellino blu , sostituito semplicemente da una lettera X.

In attesa di capire quali saranno le novità che arriveranno sulla "nuova" piattaforma, diversi utenti si stanno chiedendo da dove provenga il nuovo logo. A riguardo, secondo Tom Warren di The Verge il logo di X è il glifo 𝕏 dello Special Alphabets 4. Elon Musk, invece, non si è ancora espresso ufficialmente sul punto, anche se è palese la sua passione per la lettera "X". Del resto, recentemente ha dichiarato: "Se X è lo stile più vicino a qualsiasi cosa, dovrebbe, ovviamente, essere Art Déco".