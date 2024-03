Avete mai desiderato un robot da scrivania? LOOI realizzerà i vostri sogni grazie a due cingoli e ChatGPT

A presentarlo è TangibleFuture, una startup che si è definita di "innovazione interattiva" e che con LOOI ha voluto creare il compagno perfetto del vostro tavolo di lavoro. E che in qualche modo ricorda Astra di Amazon, seppur in piccolo.

Sarà la cosa più inutile che possiate immaginare, ma anche quella che vorrete assolutamente. Stiamo parlando di LOOI, un dispositivo in vendita su Kickstarter che trasforma il vostro smartphone in un robot con ruote e ChatGPT (sapete come usare il chatbot di OpenAI ?).

Una volta collegato, LOOI usa il telefono come schermo per mostrare le sue espressioni e interagire con gli utenti, mentre la fotocamera viene usata per riconoscere e tracciare gli oggetti o il vostro volto, scattarvi selfie e riconoscere i gesti. Inoltre potete sfidare LOOI a numerosi giochi.

Questa capacità rende LOOI un vero e proprio Tamagochi: non potete ignorarlo a lungo, dovrete chiedergli cos'ha sognato e vi farà persino degli scherzi, buttando ad esempio un'arancia giù dal tavolo (conosce la differenza tra un'arancia e un mouse). E se lo sgridate, vi "sparerà" con dei mitra virtuali sullo schermo (questa trovata potrebbe non piacere a tutti, ma i gusti sono gusti).

"Abbiamo iniziato con un sogno, per cui tutti quelli che vogliono il proprio robot possono permettersene uno", dice Xiohui Zhang di TangibleFuture sull'origine del progetto. "LOOI trasforma il tuo telefono in una eccentrica cyber-creatura attraverso una connessione magnetica, permettendogli di prendere vita come un piccolo essere di un'altra galassia. Con semplici gesti, LOOI inietta eccitazione in ogni momento, rivoluzionando la tua presenza sulla scrivania in un unico delizioso pacchetto. È il tuo compagno più divertente e intimo".

Zhang afferma che "LOOI non solo migliora le capacità del tuo telefono primario, ma dà anche ai tuoi telefoni inattivi una seconda vita trasformandoli in vivaci robot desktop". "Questo potrebbe essere il modo più bello per riutilizzare i vecchi telefoni oggi".

LOOI ha superato ampiamente l'obiettivo di 4.600 dollari su Kickstarter e potete comprarlo per 129 dollari sostenendo il progetto come Early Bird (all'inizio costava 119 dollari ma è terminato). Le spedizioni partiranno da agosto 2024: potete trovare tutte le informazioni qui.

Cosa aspettate?