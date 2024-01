Il look tutto nuovo di OneDrive: è arrivato anche a voi?

La nuova versione di OneDrive è stata annunciata ufficialmente alla fine dello scorso anno , in questo articolo ne abbiamo parlato nel dettaglio. La notizia delle ultime ore è che finalmente Microsoft sembra aver avviato la distribuzione per tutti della nuova versione.

Microsoft ha iniziato a distribuire la nuova versione di OneDrive per tutti coloro che usano l'app su piattaforma Windows (ecco come velocizzare un vecchio computer Windows , se ne aveste bisogno).

Il nuovo OneDrive include delle novità che si concentrano, ma non esclusivamente, sull'aspetto dell'interfaccia grafica. Questa infatti è stata notevolmente aggiornata, rendendola più semplice, moderna, e soprattutto più coerente con quella che troviamo su Windows 11.

Arrivano dei miglioramenti anche per l'organizzazione dei file, con la possibilità di ricercarli anche tramite i volti degli utenti con i quali sono stati condivisi. Microsoft punta in questo modo a facilitare la ricerca per coloro che condividono spesso file con amici e colleghi.

Oltre a questo, arrivano nuovi filtri per file Word, Excel, PowerPoint o PDF, i quali dovrebbero facilitare l'organizzazione e la ricerca dei file su OneDrive, così come arriva un nuovo pulsante unificato per creare documenti tramite le app Office oppure caricandolo dal PC.