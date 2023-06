Dal 6 luglio multe, cartelle esattoriali e raccomandate in PEC

Dal 6 luglio ci sarà un'importante novità nella Pubblica Amministrazione. In particolare, la PEC sarà quasi obbligatoria per tutti i cittadini: chi non attiverà la PEC, riceverà la vecchia raccomandata, ma pagando costi di gestione aggiuntivi non previsti per l'invio digitale. Si tratta di una notizia piuttosto rilevante, visto che questo cambiamento interesserà tutte le comunicazioni importanti, come multe, raccomandate, cartelle esattoriali, rimborsi fiscali ed atti ufficiali.

Come fa notare DDay utti i cittadini che hanno creato un indirizzo PEC, dunque, dovranno registrarlo sull'indice Nazionale dei Domicili Digitali (qui il link) ed accedere tramite SPID o CIE. Per i liberi professionisti, invece, la PEC, attraverso altri cataloghi, è stata già inserita su piattaforma. Dunque, da questo elenco, la pubblica amministrazione cercherà il domicilio digitale del cittadino per inviare la specifica comunicazione.