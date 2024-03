Lyca Mobile aumenta i Giga inclusi in due sue offerte: i dettagli

L'operatore Lyca Mobile ha deciso di incrementare i Giga di traffico dati inclusi nell'offerta Italy Pink. Tra l'altro, per i nuovi clienti aumentano anche i Giga di Italy Silver (in questo caso soltanto nei negozi). Procedendo con ordine, a partire dal 23 febbraio, l'offerta Italy Pink - per le nuove attivazioni, sia online che in negozio - offre 200 Giga invece dei precedenti 150. Italy Silver, invece, se attivata in negozio, include 250 Giga di traffico dati mensili invece di 220.

Dunque, attualmente le due offerte in questiono garantiscono quanto segue:

Italy Pink: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 100 SMS verso tutti i numeri nazionali, minuti ed SMS illimitati verso numeri Lyca Mobile in Italia e 200 Giga di traffico internet mobile, il tutto al costo di 6,99 euro mensili;

Italy Silver: minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 250 Giga (270 Giga online) di traffico internet mobile, il tutto al costo di 7,99 euro mensili.

Le due offerte sopracitate sono attivabili da tutti i nuovi clienti, sia con numerazione nuova che tramite portabilità da qualsiasi operatore.

Le promozioni, infine, sono soggette a rinnovo automatico con addebito ogni 30 giorni.