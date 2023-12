Lyca Mobile saluta Italy Teal e dà il benvenuto ad Italy Silver: costerà meno di 10€ al mese

L'operatore Lyca Mobile ha lanciato la nuova offerta Italy Silver, che sostituirà Italy Teal. La nuova promozione, attivabile anche sul sito ufficiale dell'operatore, offrirà agli utenti minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 220 Giga di traffico dati mensile: il tutto comporterà una spesa mensile di 7,99 euro.

La promozione potrà essere attivata da tutti i nuovi clienti, sia con nuovo numero che in portabilità. I già clienti che opteranno per questa offerta, invece, avranno a disposizioni soltanto 40 Giga di traffico dati. Inoltre, per chi non lo sapesse ancora, Lyca Mobile è attivo su rete Vodafone in 2G e 4G, mentre per quanto riguarda le velocità sarà possibile raggiungere fino a 60 Mbps sia in download che in upload.