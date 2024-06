LycaMobile annuncia il 5G in Italia

Arrivano delle importanti novità da parte di LycaMobile, uno dei tantissimi operatori virtuali che popolano il mercato della telefonia mobile in Italia. Stavolta non parliamo di nuove offerte mobile, ma di 5G.

Tramite un post su Facebook, che potete vedere anche in basso, LycaMobile ha annunciato ufficialmente che presto lancerà il 5G per i suoi clienti in Italia.