Lycamobile lancia le sue offerte 5G: prezzi e dettagli

Lyca 5G 150

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 150 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G.

di traffico dati fino alla velocità del 5G. Tariffa mensile pari a 7,99 euro.

Lyca 5G 200

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 200 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G.

di traffico dati fino alla velocità del 5G. Tariffa mensile pari a 9,99 euro.

Lyca 5G 250

Minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali.

di chiamate verso tutti i numeri nazionali. SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali.

verso tutti i numeri nazionali. 250 GB di traffico dati fino alla velocità del 5G.

di traffico dati fino alla velocità del 5G. Tariffa mensile pari a 11,99 euro.

Si tratta quindi di tre offerte molto simili tra loro, le quali differiscono essenzialmente per il quantitativo di traffico dati e per la tariffa mensile.

Per tutte le offerte indicate, il periodo di tariffazione è fissato a 30 giorni, mentre non è indicato se è presente un limite per la velocità di navigazione (come spesso accade per le offerte degli operatori virtuali).

Le offerte 5G di Lycamobile sono attivabili da tutti i nuovi clienti, ma anche da coloro che hanno già sottoscritto una delle offerte dell'operatore. Per quest'ultima categoria, il passaggio alle offerte 5G sarà possibile esclusivamente tramite uno dei centri autorizzati Lycamobile oppure inviando un SMS al numero 3535 e inserendo il codice di attivazione dell'offerta. Questo codice è reperibile nella pagina dedicata all'offerta scelta (ecco la pagina di attivazione per Lyca 5G 150, ad esempio).

Coloro che invece volessero attivare una nuova offerta 5G Lycamobile provenendo da un altro operatore non devono far altro che recarsi alla pagina dedicata alle offerte Lycamobile e scegliere quale attivare. Qui sotto trovate il pulsante diretto per accedere a questa pagina.

Offerte 5G Lycamobile | Attivazione online