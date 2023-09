LycaMobile attiva il servizio VoLTE in Italia

Lycamobile, così come diffuso da MondoMobileWeb, ha avviato una campagna SMS con cui sta invitando alcuni suoi utenti ad utilizzare il servizio VoLTE, finalmente attivato dall'operatore virtuale. Per chi non lo sapesse, si tratta di una tecnologia che permette di effettuare chiamate rimanendo su rete 4G: dunque, in questo modo si evita il passaggio verso le reti 2G.

I clienti, così, potranno contare su una qualità superiore delle chiamate nonché di una copertura più puntuale. Inoltre, aspetto da non sottovalutare, potranno continuare a navigare su internet anche durante una conversazione telefonica. Per utilizzare il servizio VoLTE occorre avere uno smartphone 4G compatibile e l'impostazione specifica abilitata. In certi casi, poi, sul display dello smartphone si potrà osservare l'icona dedicata al servizio.