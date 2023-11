Il nuovo processore M3 migliora nelle prestazioni ma supporta lo stesso numero di display esterni

Appurato il fatto che ci troviamo, ovviamente di fronte ad un'evoluzione rispetto allo scorso anno, è vero inoltre che alcuni aspetti non hanno subito variazioni. In particolare parliamo della limitazione al supporto ufficiale di più display nei dispositivi che montano il modello base del chip M3, cioè attualmente il MacBook Pro da 14'' entry-level e l' iMac da 24'' .

Per non avere limitazioni in partenza sulla quantità massima di monitor esterni da poter collegare al proprio dispositivo, bisognerà rivolgersi ai modelli MacBook Pro da 14'' e 16'' di fascia alta che supportano fino a due display esterni, se configurati con il chip M3 Pro, e fino a quattro se configurati con chip M3 Max.

Facendo riferimento alle specifiche sul sito Apple avremo:

Chip M3 : un display esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz

: esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz Chip M3 Pro : due display esterni con risoluzione fino a 6K a 60 Hz tramite Thunderbolt oppure un display esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz tramite Thunderbolt e un display esterno con risoluzione fino a 4K a 144 Hz tramite HDMI

: esterni con risoluzione fino a 6K a 60 Hz tramite Thunderbolt oppure un display esterno con risoluzione fino a 6K a 60 Hz tramite Thunderbolt e un display esterno con risoluzione fino a 4K a 144 Hz tramite HDMI chip M3 Max : quattro display - fino a tre display esterni con risoluzione 6K a 60 Hz tramite Thunderbolt e un display esterno con risoluzione fino a 4K a 144 Hz tramite HDMI tre display - fino a due display esterni con risoluzione 6K a 60 Hz tramite Thunderbolt e un display esterno con risoluzione fino a 8K a 60 Hz o un display esterno con risoluzione 4K a 240 Hz tramite HDMI

:

È possibile ordinare i nuovi Mac direttamente dal sito Apple con prezzi che partono da 2.049€ per i MacBook Pro e 1.629€ per gli iMac.