Mac con chip M4 e il nuovo Mac mini. Le novità Apple in arrivo in autunno, e più avanti una tastiera per iPad

Come al solito, Apple ha tenuto le carte migliori per l'autunno: se a settembre arriveranno i nuovi iPhone 16, AirPods e Apple Watch, insieme a iOS 18 e iPad OS 18 (non ancora con Apple Intelligence), a novembre arriveranno i nuovi Mac con chip M4. Tra questi il nuovissimo Mac mini, che dovrebbe vedere un deciso rinnovamento nel design, mentre per il 2025 aspettiamoci un'inedita Magic Keyboard per iPad "economica". Scopriamo tutte le novità.

I nuovi Mac arriveranno a novembre, tutti con 16 GB di RAM?

Stando a quanto riportato da fonti anonime citate da MacRumors, Apple probabilmente lancerà nuovi modelli di Mac con chip M4 a novembre. Quali modelli? Secondo il portale, vedremo ben quattro nuovi modelli di Mac: un MacBook Pro da 14 pollici entry-level con il chip M4, nuovi modelli di MacBook Pro da 14 e 16 pollici con i chip M4 Pro e M4 Max, un nuovo iMac con chip M4 e un Mac mini completamente ridisegnato con i chip M4 e M4 Pro. A eccezione del nuovo Mac mini, i nuovi Mac dovrebbero essere aggiornamenti minori che presentano i nuovi chip. Per la prima volta, Apple potrebbe partire da 16 GB di RAM su tutta la linea (non sappiamo se solo sui nuovi o anche sui Mac già in catalogo), probabilmente in vista dell'arrivo di Apple Intelligence e delle funzionalità IA sul dispositivo. MacRumors inoltre avverte che Apple potrebbe comunque tenere un evento in ottobre come l'anno scorso per annunciare le novità, che arriveranno sul mercato a novembre.

Mac mini con chip M4 sarà la grande novità

La novità più gustosa sarà però il nuovo Mac mini con chip M4. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo "piccolino" di Apple riceverà una delle più grandi revisioni in 14 anni. Il dispositivo è infatti praticamente lo stesso dal punto di vista del design dal 2010, se si esclude la rimozione dell'unità DVD nel 2011. Secondo Gurman, il nuovo Mac mini sarà molto più piccolo dell'attuale, "meno della metà". Questa decisione avrà però un effetto sulle porte. Innanzitutto, ci saranno per la prima volta porte sul davanti: due porte USB-C saranno posizionate frontalmente e tre posteriormente, almeno nel modello con chip M4 Pro, mentre nel modello con chip M4 non si sa se ci saranno differenze (storicamente Apple monta nel modello base meno porte). Notate qualcosa? Esatto, non si parla di porte USB-A. La notizia non dovrebbe sorprendere, ma secondo Gurman i nuovi Mac mini non presenteranno porte USB-A. Fortunatamente, il nuovo Mac mini manterrà le porte Ethernet e HDMI, così come il jack per le cuffie. Gurman riferisce anche che il caricatore dovrebbe essere interno.

Nuova Magic Keyboard

Guardando più avanti, Mark Gurman ha anche annunciato che Apple prevede di lanciare una nuova Magic Keyboard "economica" per iPad. Dopo aver rinnovato la Magic Keyboard per iPad Pro, Apple si è messa al lavoro per semplificare il suo catalogo di tastiere del tablet (processo iniziato con l'eliminazione della Smart Keyboard). Secondo Gurman, la nuova Magic Keyboard non sarà dotata di un rivestimento in alluminio, ma utilizzerà probabilmente lo stesso materiale in silicone, più economico, delle vecchie Magic Keyboard per iPad. Questa nuova Magic Keyboard probabilmente succederà sia alla Magic Keyboard Folio (introdotta nel 2022 con l'iPad 10) che alla vecchia Magic Keyboard per iPad Air (introdotta nel 2020 con l'iPad Pro). Secondo quanto riferito, includerà anche una riga di funzioni, e dovrebbe essere lanciata intorno alla metà del 2025.

