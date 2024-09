Nuovi Mac e iPad. Ecco i dispositivi Apple in arrivo a ottobre

Passata la sbornia per l'annuncio dei nuovi iPhone 16, Apple Watch 10 e AirPods 4, oltre agli aggiornamenti dei sistemi operativi, Apple si sta preparando al lancio dei prossimi Mac e un iPad. Scopriamo cosa attenderci per ottobre, perché le novità sono tantissime: su tutte spiccano i nuovi Mac mini con chip M4 e iPad mini 7, ma non scordiamoci i MacBook Pro aggiornati, proprio con chip M4, iMac e forse un nuovo iPad base. Saranno i migliori Mac di sempre?

Mac mini M4

La novità più importante sarà indubbiamente il Mac mini, che riceverà l'aggiornamento più importante da 14 anni a questa parte. Dimensioni ridottissime, "meno della metà" del Mac mini attuale, secondo Mark Gurman che lo paragona addirittura a una Apple TV 4K, almeno 3 porte USB-C, di cui due davanti (forse cinque in totale nel modello con M4 Pro), una porta HDMI e una Ethernet. All'interno, l'ultimo chip M4, che dovrebbe essere disponibile sia in versione M4 che M4 Pro (quest'ultimo potrebbe essere disponibile sul mercato più avanti), e si presume che, come tutti i nuovi Mac, si parta da 16 GB di RAM per la versione base.

MacBook Pro con chip M4

Apple aggiornerà anche la linea MacBook Pro con il chip M4, presentando molto probabilmente tre varianti: M4, M4 Pro e M4 Max. Sembra che tutta la linea di portatili venga aggiornata, e anche se non ci si attendono miglioramenti da altri punti di vista, si è parlato del fatto che come per il Mac mini i nuovi portatili partiranno da 16 GB di RAM.

Nuovi iMac con chip M4

L'iMac con chip M3 è stato lanciato solo l'anno scorso, ma sembra che Apple abbia intenzione di aggiornarlo con il nuovo chip M4. Per questo motivo, è difficile attendersi altre novità, oltre ai 16 GB di RAM di partenza per la versione base (se il rumor dovesse essere confermato). La speranza è che Apple modifichi almeno la porta di carica degli accessori, implementando finalmente la porta USB-C al posto della vetusta porta lightning.

iPad mini 7

Da tempo sentiamo parlare del nuovo iPad mini: l'ultimo modello è stato lanciato ormai tre anni fa, introducendo il nuovo design ormai recepito da tutta la serie iPad. Con iPad mini 7 possiamo attenderci una serie di miglioramenti, anche se non si sa moltissimo. A quanto pare Apple ha modificato l'assemblaggio dello schermo, cambiandone la direzione per migliorare il cosiddetto effetto "jelly" di cui soffre l'attuale tablet. Ovviamente possiamo attenderci un chip in grado di supportare le funzioni Apple Intelligence (che verrà lanciato sempre in ottobre, ma solo negli Stati Uniti): in pole position ci sono i chip A18, lo stesso degli iPhone 16 e 16 Plus, o M1. Ci si attende inoltre una maggiore quantità di archiviazione nel modello base, che ora parte dai miseri 64 GB, e il supporto per Apple Pencil Pro.

Nuovo iPad base

Questa è probabilmente l'anticipazione più fragile: nel corso dell'anno, diversi rumor avevano indicato come Apple avesse intenzione di rinnovare l'intera serie iPad nel corso del 2024. Dopo gli iPad Pro e Air, e l'atteso iPad mini 7, mancherebbe l'iPad base da 10,9". Secondo Ross Young, analista di schermi molto attivo sul fronte Apple, però, le spedizioni di pannelli per il nuovo iPad non inizieranno fino a ottobre, il che significa che il nuovo iPad non arriverà prima del 2025.

