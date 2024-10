Sarà un Halloween all'insegna di Apple: nuovi Mac M4 per tutta la prossima settimana

Apple si sta preparando a un nuovo periodo intenso per quanto riguarda i suoi prodotti hardware, e in particolare per quanto concerne PC e notebook. I nuovi MacBook (ecco dove trovare i migliori MacBook del momento) sono all'orizzonte. Ora sappiamo che a ottobre avremo addirittura "una settimana di Mac". Sembra infatti che Apple non terrà un evento specifico in una sola giornata per presentare i suoi nuovi prodotti, ma che lo farà lungo la prossima settimana.

I nuovi MacBook e iMac con M4 che stanno arrivando

Da diverse settimane ormai si parla di questi nuovi prodotti in cantiere per Apple. Queste novità arriveranno tutte con Apple M4, il nuovo chip realizzato da Apple che è stato annunciato da qualche mese ormai. A differenza di ciò che accade di solito, per questo lancio di ottobre Apple non terrà un evento specifico in una sola giornata. Come potete vedere dal post condiviso su X, Apple ha deciso che terrà quella che ha definito una settimana di Mac. Dal breve video non apprendiamo particolari dettagli, visto che vediamo il classico elemento animato che prima include un "4", chiaramente a indicare che le novità saranno al sapore di Apple M4, e poi si traduce nel profilo di mela più famoso al mondo. Dunque ci sarà una settimana di annunci importanti, e il tutto partirà subito da lunedì. Vediamo quali dispositivi aspettarci durante la prossima settimana da parte di Apple: MacBook Pro da 14 pollici di fascia più bassa con Apple M4

di fascia più bassa con Apple M4 MacBook Pro da 14 e 16 pollici di fascia più alta con Apple M4

di fascia più alta con Apple M4 Nuovo iMac

Nuovo iMac mini

I rumor precedenti indicavano che sarebbe arrivato anche un nuovo modello di iPad mini, lo stesso che poi è stato lanciato ufficialmente a metà ottobre e che abbiamo approfondito in questo articolo. Per quanto riguarda i nuovi Mac e MacBook che dovrebbero arrivare la prossima settimana, abbiamo parlato in maniera dettagliata delle specifiche tecniche attese, potete trovare tutto in questo articolo. Per coloro che sono ansiosi di conoscere le novità dunque l'attesa è quasi finita, l'appuntamento è fissato al prossimo 28 ottobre. Noi vi terremo come sempre aggiornati sui dettagli tecnici che presenterà Apple.

