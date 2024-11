Sorpresa, l'SSD del nuovo Mac mini è rimovibile! Sostituirlo però è un'impresa ardua

Prima di sfregarvi le mani, però, continuate a leggere, perché come da consuetudine Apple ha adottato una soluzione proprietaria e non potremo scegliere semplicemente uno dei migliori SSD sul mercato . Scopriamo perché.

Il nuovo Mac mini ha un SSD rimovibile, ma non è quello che pensiamo

Non solo, ma stando ai video pubblicati in rete sembra che aprire il Mac mini sia abbastanza agevole.

A questo punto si sono fatte un paio di scoperte. La prima è che l'SSD è rimovibile , e non saldato alla scheda madre come nel Mac mini con chip M2. Si tratta fondamentalmente della stessa soluzione adottata per il Mac Studio e il Mac Pro .

Cominciamo dall'inizio. Da ieri, 8 novembre , tutti gli utenti hanno iniziato a ricevere i loro Mac mini. Subito appassionati e YouTuber, tra cui ovviamente iFixit, hanno iniziato a smontarlo per vedere come fosse fatto internamente.

Partial teardown of M4 Mac Mini /w 16GB RAM & 256GB SSD. Interesting revealation: Wifi chip & antenna on the back of bottom air intake. SSD on a daughter board. And even the base 256GB version comes in two chips. No compromise in speed. Theoretically also end user upgradable. pic.twitter.com/vA2vQwkl7J

Il problema? Non è il solito SSD

La brutta notizia è che, come avvenuto per il Mac Studio, Apple ha optato per una soluzione proprietaria. Questo significa che il dispositivo contiene solo il chip NAND per l'archiviazione, mentre il controller è separato e non come in un SSD normale, ma integrato nel SoC.

Come funziona la memoria dei Mac

Cosa significa? In pratica gli SSD per funzionare hanno bisogno di almeno due cose: il chip NAND, ovvero la memoria flash vera e propria, e il controller, che gestisce i dettagli della lettura e della scrittura (gli SSD più cari hanno anche la DRAM per la cache, ma adesso non è importante).

Questo "pacchetto" rende l'SSD autonomo ed è confezionato in una struttura standard, che può essere SATA o M.2.

In questo modo basta avere lo slot corrispondente sul computer e siamo a posto.

Con i Mac, a partire dall'introduzione del chip Apple T2 e poi con i chip M, Apple ha separato controller e NAND dall'SSD. In pratica il controller è integrato nel chip, mentre la memoria contiene solo la componente NAND (poi c'è anche un altro componente).