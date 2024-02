Da dove nasce la convinzione che un Mac non possa prendere virus? Spoiler: può prenderlo

Il mito però nasce da Apple, che ha una notevole responsabilità. Fino al 2012, infatti, l'azienda scriveva sul suo sito, nella pagina dedicata ai Mac, che uno dei motivi per cui ci si innamorerà di un Mac era perché "non prende virus per i PC", in quanto "un Mac non viene attaccato dalle migliaia di virus che minacciano costantemente i computer basati su Windows".

Ma da dove viene questa protervia? Partiamo subito con uno sconvolgente debunking: i Mac NON sono immuni da virus, come non lo è nessun sistema operativo.

Questo spot ha dato il via a sei anni di pubblicità , durante le quali si affermava che i Mac non avevano virus, mentre i PC Windows ne avevano oltre 114.000 conosciuti .

Ok, non dice che è immune da virus, ma da virus dei PC, ma il messaggio è quello, ribadito anche da una famosissima campagna pubblicitaria con l'attore Justin Long del 2006.

Il che in effetti era vero, ma non per i motivi descritti da Apple, quanto per la diffusione dei Mac. La diffusione di virus informatici è in gran parte un gioco di numeri, quindi ha senso progettare virus per i dispositivi più diffusi, quindi i PC Windows.

Ma se nel 2009 macOS aveva una percentuale di mercato di meno del 4%, nel 2012 questa era balzata al 7%, e infatti quell'anno i dirigenti della mela avevano (silenziosamente) eliminato la frase incriminata, sostituendola con la più innocua "i Mac sono costruiti per essere sicuri".

Quindi, improvvisamente i Mac non erano più immuni da virus. Affermazione supportata dal fatto che nel 2015 sono stati scoperti i primi virus per il sistema della mela, e per il 2020 il numero di malware era aumentato del 400%. Sembra superfluo dirlo, ma è logico, visto che macOS è basato su Linux, e Linux non è certo immune da virus.

A oggi i Mac sono circa il 20% del mercato dei computer (sotto, in rosa), e diventano già più interessanti rispetto al 2006.