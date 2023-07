Il MacBook 12 originale ora rientra tra i prodotti obsoleti

L'elenco dei dispositivi obsoleti di Apple si arricchisce di un nuovo prodotto: si tratta del MacBook da 12". Questo laptop, quindi, non è più idoneo a ricevere riparazioni o assistenza presso gli Apple Store. Introdotto nel marzo 2015, il MacBook da 12" era caratterizzato da un design sottile e leggero: difatti, il peso complessivo era di appena 1 kg. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la variante standard includeva un processore Intel Core M dual-core da 1,1 GHz, scheda grafica Intel HD 5300 integrata, 8 GB di RAM e un SSD da 256 GB (il prezzo, invece, partiva da 1.299$).

Questo modello fu noto anche per il debutto di una caratteristica non proprio amata dagli utenti: la tastiera con meccanismo a farfalla. Questo tipo di tastiera fu vittima di non pochi guasti e per questo motivo, Apple, dopo anni di reclami ed azioni legali, decise di intraprendere una strada nuova. In ogni caso, il MacBook da 12" beneficio di altre novità piuttosto interessanti, cosi come fu evidenziato durante il lancio dall'ex capo del marketing Phil Schiller: "Ogni componente del MacBook rivela una nuova innovazione. Dal suo design senza ventole, display Retina ultrasottile e tastiera full-size più sottile del 34%, al nuovissimo trackpad Force Touch, alla versatile porta USB-C e all'innovativo design della batteria a schiera, il nuovo MacBook è il futuro dei notebook".