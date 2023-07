MacBook Air 15 è un successo per Apple, ecco perché non è arrivato prima

A parlare sono Laura Metz, appartenente alla divisione Apple del marketing dei prodotti Mac, e Thomas Tan, proveniente dal marketing dei prodotti aziendali, entrambi intervistati da Inc. L'aspetto del lancio di MacBook Air 15 è stato subito affrontato, chiarendo che fosse qualcosa che Apple voleva fare da diversi anni.

A impedire alla casa di Cupertino di lanciare un MacBook Air con uno schermo di dimensioni relativamente grandi è stata in qualche modo Intel. Infatti, finché Apple si è affidata a Intel per realizzare i componenti interni chiave, ha trovato delle difficoltà nell'avere componenti adatti a una tipologia "Air" di MacBook pur integrando uno schermo da 15".

Tutto è cambiato con l'adozione dei processori Apple Silicon, grazie ai quali è stato possibile ottenere maggiore flessibilità in termini di componenti interni e relativa loro disposizione, sempre con la garanzia di poter integrare una batteria di capacità adeguata alla diagonale da 15".

Apple quindi ha sempre creduto in un MacBook Air 15, solo che non era stato possibile realizzarlo per limitazioni tecnologiche. Ora che è stato lanciato, MacBook Air 15 sembra riscuotere successo sul mercato, un successo riconosciuto anche da Thomas Tan secondo il quale un segmento in cui è presente una forte domanda di MacBook Air 15 è proprio quello aziendale.