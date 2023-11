Questo è il MacBook Air che Apple avrebbe dovuto fare. E che non farà mai?

In quel caso, si evidenziano subito i limiti del design fanless : niente ventola significa dissipazione del calore passiva, il che a sua volta implica throttling. D'altronde, per chi vuole di più c'è il MacBook Pro, ma un'azienda ha creato un chip di raffreddamento attivo a stato solido che evita questo problema (a proposito, sapete come forzare la chiusura delle app del Mac? ).

MacBook Air (avete visto la nostra recensione del modello da 15" ?) è una macchina meravigliosa: leggera, dall'ottima autonomia e in grado di garantire prestazioni sufficienti per un utilizzo generico. Ma che dire di quando potreste aver bisogno di spremerlo un po' di più?

Tre AirJet posti in corrispondenza del chip di un MacBook Air per far fluire l'aria calda. Fonte: PCWorld

AirJet, questo il nome particolarmente evocativo del prodotto, è una soluzione estremamente compatta (solo 27,5 x 41,5 x 2,8 mm) che consente di far fluire l'aria senza parti mobili, il che permette di avere dimensioni molto più ridotte rispetto a una ventola convenzionale.

Un componente elettronico a stato solido è infatti un'apparecchiatura che utilizza dispositivi a semiconduttore come transistor, diodi e circuiti integrati ed è priva di parti mobili.

Nello specifico, AirJet utilizza diversi materiali per far vibrare delle membrane, così creando una pressione negativa per muovere l'aria in una particolare direzione attraverso la superficie.

Questa soluzione consente di aspirare l'aria calda e confluirla lontano dal chip, proprio come farebbe una ventola. Ovviamente, per inserire questo dispositivo (anzi, tre in serie) in un MacBook Air, gli ingegneri di Frore hanno dovuto effettuare alcune modifiche, su tutte una feritoia vicino alla cerniera per far entrare l'aria fredda, mentre l'aria calda viene espulsa dagli altoparlanti. Nondimeno, il risultato è veramente convincente.