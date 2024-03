Vediamo come vanno i nuovi MacBook Air con chip M3: primi benchmark in rete

Alla presentazione di ieri, Apple ha dichiarato che i nuovi MacBook Air con chip M3 presentano un incremento di velocità fino al 60% in più rispetto ai modelli con chip M1 , e di 13 volte rispetto a quelli basati su processore Intel, ma come se la cavano rispetto a quelli con chip M2 ?

I benchmark: un aumento del 20% in single-core e del 18% in multi-core

Ma come si confronta rispetto a un MacBook Air da 15 pollici con chip M2? Il precedente modello con lo stesso quantitativo di memoria unificata ha ottenuto un punteggio single-core di 2.610 e un punteggio multi-core di 10.120 , il che significa che il chip M3 consente un guadagno di circa il 20% in single-core e del 18% in multi-core.

E rispetto al MacBook con M1? In questo caso non possiamo confrontarlo con il modello da 15 pollici, ma con un punteggio in single-core di 1753 e in multi-core di 7747, possiamo vedere come le affermazioni di Apple non siano esagerate.

In single-core c'è infatti un guadagno del 55,5%, mentre in multi-core diventano del 64,5%. Niente male. Ricordiamo che i nuovi MacBook Pro con chip M3 possono essere ordinati sin da ora a un prezzo di partenza di 1.349 euro (modello da 13 pollici con CPU 8-core e GPU 8-core), mentre il modello con chip M2 è rimasto in catalogo (solo da 13 pollici) con un prezzo di partenza di 1.249 euro.