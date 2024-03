Apple è veramente tornata sui suoi passi: iFixit conferma la novità di MacBook Air M3

A quanto pare, i nuovi MacBook Air presentano un'importante differenza rispetto ai modelli precedenti, oltre al chip M3 . Confermando le osservazioni riportate qualche giorno fa, infatti, iFixit ha smontato il laptop, evidenziando come il modello base presenti due SSD e non uno (se state cercando un Mac, date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori : troverete senz'altro l'offerta che fa per voi).

Questo risultava in velocità in lettura e scrittura più basse: 1446 MB/s in lettura contro 2900 MB/s e 1463 MB/s in scrittura contro 2215 MB/s.

Qualche giorno fa Gregory McFadden aveva riportato la notizia che Apple era tornata sui suoi passi, con due chip NAND da 128 GB nel modello base da 256 GB di MacBook Air M3.

Risultato: velocità in lettura di 2880 MB/s e in scrittura di 2108 MB/s.

Ora la notizia è stata confermata da iFixt, che ha smontato i nuovi MacBook Air M3 da 13 e 15 pollici, e fotografato i due chip NAND da 128 GB (immagine sotto).