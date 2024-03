Dopo aver lanciato i processori M3 lo scorso ottobre, e dopo il loro debutto sui MacBook Pro, è ora la volta della serie MacBook Air, che da oggi è disponibile anche in variante M3. Per una panoramica completa sulla line-up Apple, potete consultare poi la nostra guida all'acquisto dei migliori MacBook.

L'aggiornamento al chip M3 porta un gradino più in alto le prestazioni di MacBook Air. Quella scelta da Apple è la variante con CPU 8-core e GPU fino a 10-core, con supporto fino a 24GB di memoria unificata. Il divario in termini di prestazioni arriva fino al 60% rispetto al modello con M1, ma anche la nuova GPU sblocca funzionalità prima non disponibili, grazie al supporto per mesh shading e ray tracing con accelerazione hardware.

L'ultimo media engine supporta anche la decodifica AV1, fondamentale in molti servizi di streaming, e c'è anche il nuovo Neural Engine a 16-core per un machine learning on device in grado di eseguire anche modelli linguistici di grandi dimensioni e modelli di diffusione per la generazione di immagini.

Non cambia il DNA di MacBook Air: due dimensioni, 13,6" o 15,3" con una luminosità che può raggiungere i 500 nit, webcam full HD, connettività Wi-Fi 6E, ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt, e un jack da 3,5 mm per le cuffie. E a proposito di audio, non dimentichiamoci dei tre microfoni e del Dolby Atmos, perché come da tradizione i MacBook "suonano sempre bene".