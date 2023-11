I MacBook con connettività mobile saranno realtà

Apple è sicuramente un punto di riferimento nel settore dei PC e notebook , con i suoi Mac e MacBook che da decenni indicano la via per milioni di utenti in tutto il mondo.

Stando infatti a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, Apple starebbe lavorando per integrare la connettività mobile sui suoi futuri MacBook. Questo significa che Apple è intenzionata a implementare un modem per la ricezione della rete cellulare nei suoi MacBook del futuro.

Questa implementazione tecnica prevede un ulteriore sviluppo dei suoi processori, in modo da non occupare nuovo spazio all'interno del case. La questione dello spazio occupata sarebbe stata quella che ha fermato lo sviluppo del MacBook con connettività 3G che Apple era intenzionata a lanciare nel 2008.

Con questa novità Apple dovrebbe quindi rendere finalmente possibile usare la connettività cellulare sui suoi MacBook senza l'ausilio di altri dispositivi per veicolare la rete mobile.

Sulle tempistiche di lancio Gurman non è particolarmente ottimista per un lancio nel breve termine. Lo sviluppo del primo MacBook con connettività mobile era previsto per il 2026, ma a causa di ritardi si prevede un debutto che realisticamente non potrà avvenire prima del 2028.