Con sorpresa di nessuno, siamo ancora molto lontani dal MacBook col display pieghevole

Di per sé, che Apple stia lavorando a un prodotto del genere è verosimile (anche perché la notizia è corroborata da più fonti), ma le date così vicine sono sempre un grande azzardo. Infatti, il famoso analista Ming-Chi Kuo , che aveva anticipato la notizia, ha ora ritrattato sui tempi.

MacBook pieghevole? Se ne parla nel 2027. O forse nel 2028

Francamente non è una notizia che stupisce poi troppo: per quanto Apple sia un'azienda a cui piace mantenere la massima riservatezza sui suoi prodotti, c'erano state fin troppe poche informazioni, considerando una tipologia di dispositivo così radicalmente nuova.

Kuo ha infatti pubblicato un tweet in cui comunica che, secondo le sue fonti, a causa di complicazioni legate al display e alle parti meccaniche (la cerniera, forse?), la produzione di massa di questo dispositivo sarebbe stata rinviata dall'inizio del 2026 alla fine del 2027, o addirittura al 2028.

Tuttavia, Kuo conferma le dimensioni già anticipate di un display di 18,8" (specificando che Apple ha scartato il design da 20,2") e prova a fare chiarezza sui rumor circa un possibile iPad pieghevole. Secondo l'analista non c'è nessun iPad pieghevole in lavorazione, ma Kuo ipotizza che i rumor che facevano riferimento a questo dispositivo, si riferissero in realtà al MacBook pieghevole.