Un MacBook allo stesso prezzo di un Chromebook? Non sperateci troppo

I Chromebook sono dispositivi economici e affidabili, caratteristiche che negli Stati Uniti ne hanno causato un'enorme diffusione nel settore dell'educazione, oltre ad attrarre l'interesse di quello aziendale.

Microsoft da tempo cerca di aggredire questo mercato, ma ora, secondo un rumor proveniente da DigiTimes Asia, Apple starebbe per compiere la mossa decisiva e presentare un MacBook "economico" in grado di competere con questi dispositivi. È verosimile?

Partiamo dalla notizia. Secondo DigiTimes, sito di news con base a Taiwan, la casa di Cupertino starebbe progettando di lanciare un MacBook economico per gli studenti, in grado di competere con i dispositivi dotati di ChromeOS.

Dettagli su specifiche e prezzi non sono stati diffusi, ma il sito afferma che per tagliare i costi Apple penserebbe di dotarlo di un corpo in una lega metallica più economica dell'alluminio, e di utilizzare componenti meccanici di minore qualità. DigiTimes si spinge anche oltre, affermando che il dispositivo sia in fase di sviluppo e dovrebbe essere lanciato per il secondo trimestre del 2024.

A questo punto, dobbiamo fare un paio di considerazioni prima di gettarci a capofitto su questa notizia. Prima di tutto, DigiTimes è un sito noto nell'ambiente, ma diverse informazioni che ha anticipato poi non si sono realizzate, quindi forse le sue fonti non sono del tutto attendibili.

In secondo luogo, è difficile pensare che Apple rinunci ai suoi standard produttivi per produrre un dispositivo economico. La strategia perseguita in questo senso con iPhone SE e iPad non si è basata su componenti di bassa qualità, quanto piuttosto sulle rimanenze di magazzino. Ovvero tenendo alta la qualità ma con parti datate. Il che è ben diverso.

Inoltre Apple offre già delle soluzioni per gli studenti, ovvero gli iPad e i MacBook Air, e tiene in listino i "vecchi" modelli proprio per questa politica dei costi. Si potrebbe obiettare che un MacBook Air M1 costa sempre di listino 1229 euro, ma il prezzo di mercato è molto inferiore e ad esempio su Amazon si trova dal 7 luglio a 899 euro, il che lo rende forse il best buy della categoria (preferenze legate al sistema operativo a parte).