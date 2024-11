Gli utenti MacBook devono per forza abilitare questa nuova opzione di risparmio energetico!

Per tanto tempo la gestione della batteria sui MacBook è stata molto semplice. La potremmo riassumere con: "non ti preoccupare, ci penso io." Dove "io" è macOS. Se pensate a com'è più articolata la cosa su Windows, dove ci sono 3 opzioni native del sistema (risparmio energetico, bilanciato e massime prestazioni) oltre a quelle eventualmente aggiunte dai vari produttori, c'è una bella differenza! In realtà anche su macOS è previsto un certo risparmio energetico opzionale. Si trova nelle impostazioni di sistema, alla voce batteria, ed è possibile scegliere se abilitarlo sempre a prescindere, solo con batteria in uso o solo con alimentatore in uso (quest'ultima opzione non l'ho mai capita! - NdR). È un'opzione che però dobbiamo andare a cercare nelle impostazioni, quindi è difficile cambiarla al volo a seconda delle proprie necessità del momento. Ci sono buone probabilità che la maggior parte degli utenti la lasci sempre abilitata o sempre disabilitata. Con macOS 15.1 c'è però una piccola ma fondamentale novità. È possibile attivare il risparmio energetico direttamente dall'icona della batteria presente nella barra dei menu.

Per farlo dovremo però prima scavare un minimo nelle impostazioni, in particolare nella scheda Centro di Controllo, dove nella sezione Batteria, alla voce Mostra modalità energetica, va abilitata l'opzione Sempre (di default è selezionata "Quando in uso"). In questo modo sarà sempre visibile l'opzione per abilitare o disabilitare il risparmio energetico premendo sull'icona della batteria. Una scorciatoia rapida e utile, che permette di consumare meno energia nei momenti più statici, come per esempio scrivendo o leggendo, per poi ripassare a piena potenza quando c'è bisogno di tutte le prestazioni possibili del MacBook. Nel 2024 era anche l'ora!

E visto che siamo in tema, può ricordiamo come vedere i cicli della batteria del MacBook e come resettarlo, in caso di problemi.