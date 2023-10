A fianco di ogni nuovo processore che si rispetti ci vogliono uno o più notebook di accompagnamento, e quale migliore duo di MacBook Pro 14 e 16 per salutare i nuovi Apple Silicon M3? Ecco allora che, assieme al lancio dei suoi nuovi SoC, Apple ha aggiornato anche i propri laptop di punta, che mandano definitivamente in pensione il modello da 13 pollici.

Altra novità che farà felice gli amanti del matte black everyting è la nuova colorazione nero siderale, che è disponibile solo in abbinata ai chip M3 Pro ed M3 Max, giusto per dargli un che di elitario in più. Tratterà un sacco le impronte? Apple dice di no, grazie a una patina anodizzata

Il processore non è però la sola novità: tutti i nuovi MacBook Pro hanno un display Liquid Retina XDR più luminoso del 20% in SDR, ovvero 600 nit. Invariata invece la luminosità di picco in XDR, che arriva a ben 1.600 nit.

Ovviamente Apple non ha perso l'occasione per ribadire quanto i suoi processori siano migliori rispetto ai vecchi Intel (è un po' una fissazione) che l'azienda impiegava fino a 3 anni fa, ma anche rispetto alla prima generazione di M1. Alcuni esempi?