Sorpresa Apple: il nuovo MacBook Pro usa per la prima volta i quantum-dot!

A quanto pare Apple ha infatti dotato i suoi nuovi portatili di quantum-dot, in luogo del KSF fosforo impiegato in precedenza. Ma in soldoni questo cosa significa?

In passato Apple aveva preferito una soluzione al KSF fosforo per ragioni di efficienza energetica e per l'assenza di cadmio al loro interno. Adesso anche gli ultimi quantum-dot ne sono privi e in quanto ai consumi sono migliorati.

Questo spiega in parte com'è che il nuovo pannello è più luminoso, ma per di più significa che non c'è differenza solo in termini di luminosità, ma anche di qualità.

Ne riparleremo in sede di recensione del MacBook Pro M4, ma per adesso è senz'altro una buona notizia.