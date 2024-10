MacBook Pro con chip M4 ufficiale: più potente e più luminoso, ma la vera notizia è che costa meno!

C'è un nuovo MacBook Pro sul mercato, finalmente dotato di chip Apple M4. Dopo una serie infinita di rumor, il nuovo portatile col logo della mela morsicata è arrivato davvero, e non va sottovalutato. Oltre al nuovo processore, ci sono tante altre piccole e grandi migliorie, che lo rendono ancora una volta il "miglior MacBook di sempre". Scopriamo insieme le caratteristiche tecniche, il prezzo e la data di disponibilità. Inoltre, se ve li siete persi, vi ricordiamo che sono arrivati anche i nuovi Mac mini e iMac, entrambi con chip M4.

MacBook Pro M4: Caratteristiche Tecniche

Dopo mesi dal lancio di M4 su iPad Pro 2024, Apple aggiorna finalmente anche il MacBook Pro con il nuovo. La novità è che sul portatile saranno disponibili anche le versioni più avanzate: M4, M4 Pro e M4 Max.

Come già successo per le generazioni precedenti, la potenza di questi chip sale a seconda della diversa denominazione. Il top gamma M4 Max non ha solo più core in totale, ma anche più performance core, mentre il chip M4 base ha più effiency core. M4 : 10-core per la CPU (4 performance, 6 efficiency)

: 10-core per la CPU (4 performance, 6 efficiency) M4 Pro : 14-core per la CPU (10 performance, 4 efficiency)

: 14-core per la CPU (10 performance, 4 efficiency) M4 Max: 16-core per la CPU (12 performance, 4 efficiency) I chip di serie M4 sono tutti realizzati con processo produttivo TSMC a 3 nanometri di seconda generazione, che migliora prestazioni ed efficienza energetica. Stando a quanto affermato da Apple, questi processori hanno "le migliori prestazioni single‑thread del settore e prestazioni multi-thread drasticamente più veloci".

Rispetto a MacBook Pro 13" con M1, Apple afferma che il nuovo MacBook Pro con M4 è fino a 1,8 volte più veloce in attività quali l'editing di foto da gigapixel, e fino a 3,4 volte più veloce in rendering di scene complesse in Blender. A seguire vi lasciamo un breve elenco con le altre migliorie tecniche più interessanti legati al processore Apple: GPU integrata con ray tracing due volte più performante

due volte più performante Supporto per la tecnologia Thunderbolt 5 (solo su M4 Pro e M4 Max)

(solo su M4 Pro e M4 Max) 16/24/32 GB di memoria unificata

Fino al 75% in più di banda della memoria unificata

Neural Engine fino a due volte più veloce, per usare AI e Apple Intelligence

Novità su MacBook Pro 2024

Sono due le dimensioni disponibili per MacBook Pro, le ormai classiche 14" e 16". La risoluzione rimane la stessa della scorsa generazione, ma il display Liquid Retina XDR è molto più luminoso: arriva fino a 1.000 nit di picco in SDR e fino a 1.600 nit in HDR.

Per chi lo desidera, è possibile scegliere la versione del display con il nuovo vetro con nano-texture, già visto anche sui nuovi iMac con M4. Da notare la presenza della nuova videocamera 12MP Center Stage, con supporto all'inquadratura automatica e una qualità d'immagine ancora più elevata. In particolare, sono stati fatti netti miglioramenti per la qualità in condizioni di illuminazione scarsa. Sempre ottimo il sistema audio a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos e audio spaziale, per godersi al meglio musica e film.

Tante le porte integrate, con 3 USB-C, una MagSafe 3 per la ricarica, uscita HDMI, jack cuffie e lettore SDXC. Ci sono anche le connettività wireless Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3. Il dato più rilevante per l'uso quotidiano è quello sull'autonomia totale, che arriva fino a 24 ore. Un valore elevatissimo, che spaventa qualsiasi tipo di concorrenza, anche quella dei nuovi Snapdragon X Elite.

Prezzo e Uscita

MacBook Pro con chip M4 ha un prezzo di partenza di 1.949€ per la versione da 14" e 16 GB di memoria, con prezzi a salire a seconda del modello e della configurazione scelta. Tutte le versioni sono disponibili all'acquisto sin da oggi 30 ottobre 2024 sullo store ufficiale di Apple, con spedizioni a partire dal 8 novembre. A seguire i prezzi per ciascun modello. MacBook Pro 14" M4 : da 1.949€

: da 1.949€ MacBook Pro 14" M4 Pro : da 2.499€

: da 2.499€ MacBook Pro 14" M4 Max : da 3.899€

: da 3.899€ MacBook Pro 16" M4 Pro : da 2.999€

: da 2.999€ MacBook Pro 16" M4 Max: da 4.199€ Come da tradizione, i prezzi sono altissimi ma meno delle aspettative. Anzi, c'è un ribasso di 100€ su tutti i modelli rispetto ai MacBook Pro di precedente generazione.

