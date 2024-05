Impostazioni, Siri e altre novità: ecco cosa attenderci da macOS 15

Dopo Ventura, con macOS 15 Apple mette nuovamente mano alle impostazioni di sistema del Mac, oltre a una nuova icona per Siri, un nuovo elemento di Safari e altro

A due settimane dal WWDC, durante il quale Apple presenterà gli aggiornamenti dei suoi sistemi operativi, emergono una serie di anticipazioni su macOS 15 (a proposito, in vista dell'aggiornamento forse potrebbe interessarvi sapere come liberare spazio su macOS). A rivelarle in esclusiva è il portale AppleInsider: andiamo a scoprirle, ricordandovi che il WWDC si terrà dal 10 al 14 giugno e sarà l'occasione per presentare, oltre all'ultimo macOS, iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, watchOS 11 e visionOS 2.

Le novità di macOS 15: si parte dalle impostazioni

Con l'aggiornamento di macOS 15, Apple prevede di riorganizzare "menu e interfacce utente delle app": ecco in che modo. Impostazioni di sistema La novità più evidente riguarderà le impostazioni di sistema, che evidentemente rappresentano un punto dolente per Apple. Dopo essere state modificate (e rinominate) in Ventura per riprendere il design di iOS e iPadOS, con macOS 15 cambieranno nuovamente, con un nuovo sistema organizzativo basato sulla "priorità e sull'importanza generale". Le categorie Notifiche e Suono verranno spostate più in basso nell'elenco, mentre la voce Generali verrà spostata verso l'alto, direttamente sotto le impostazioni di rete. Apple inoltre prevede di spostare le sezioni Schermi e Sfondo in Generali, mentre Privacy e Sicurezza saranno accorpate a Touch ID e password e ad altre impostazioni pertinenti. Siri e Spotlight invece saranno unite ad Account internet e al Game Center. Anche il quadro delle preferenze di iCloud potrebbe essere spostato, per andare a finire nella stessa sezione delle impostazioni Account Internet, Apple Pay e le impostazioni della password.

Impostazioni di sistema in macOS 15. fonte: AppleInsider

Sempre all'interno delle impostazioni di sistema, ID Apple potrebbe cambiare nome e diventare Account Apple. Questo cambiamento si rifletterà anche in nuove animazioni ed elementi dell'interfaccia utente durante il processo di accesso. Inoltre Apple starebbe sviluppando una nuova funzione chiamata Printable Account Recovery Summary (PARS), che dovrebbe fornire agli utenti le informazioni più importanti relative ai loro account utente. L'azienda sta anche testando una nuova interfaccia utente "moderna" per AirDrop, che conterrà le stesse impostazioni di base e gli stessi elementi dell'interfaccia, disposti solo in modo leggermente diverso. Gli utenti saranno comunque in grado di decidere come appaiono in AirDrop, con chi vogliono condividere i file e altro. Nuova icona Siri Apple prevede anche di ridisegnare l'icona Siri, in modo che si abbini meglio alle altre icone della barra dei menu. Da colorata, con macOS 15 l'icona di Siri diventerà monocromatica.

Icona Siri in macOS 15. fonte: AppleInsider

Ricordiamo che Siri riceverà tantissime novità grazie al nuovo modello IA Ajax di Apple, che consentirà di fare riassunti di articoli, rispondere a domande e trascrivere memo vocali. Altre novità dell'interfaccia Per quanto riguarda le altre novità, Safari dovrebbe ricevere un nuovo elemento, un'icona sulla destra del campo degli indirizzi per attivare nuove funzionalità come "Erase Web Content" e "Intelligent Browsing" e altre già presenti.

Nuovo menu Safari in macOS 15. fonte: AppleInsider

Calcolatrice riceverà un nuovo design, più simile a iOS con pulsanti arrotondati e una nuova funzione chiamata Math Notes.

Nuova app Calcolatrice in macOS 15. fonte: AppleInsider

Anche l'app Note cambierà, acquisendo nuove funzioni come la registrazione audio in-app, la trascrizione audio e il riepilogo basato sull'intelligenza artificiale delle trascrizioni audio. Memo Vocali riceverà una novità simile.