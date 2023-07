Il gaming su macOS pronto a decollare sul serio?

Tramite macOS Sonoma, Apple ha implementato un nuovo strumento di porting per i giochi che permette agli sviluppatori di trasferire in maniera facile i loro titoli Windows su Mac. Si tratta di Game Porting Tool che, ancora in versione beta, ha beneficiato di un primo ed importante update. Questo strumento, basato su Wine, include molte più funzionalità, come ad esempio l'opzione per tradurre DirectX12 in Metal 3 in tempo reale. In questo modo, il gioco potrà essere eseguito in modo nativo con prestazioni migliori.

L'update – che porta lo strumento alla versione beta 1.0.2 – migliora significativamente le prestazioni dei giochi, che ora girano a frame rate più elevati. Ad esempio, il frame rate durante l'esecuzione del popolare gioco Elden Ring è passato da 26 frame al secondo a 32 frame al secondo su un Mac con M1 Max. Durante l'esecuzione di Cyberpunk su un M2 Ultra Mac, invece, i frame medi al secondo sono passati da 8 FPS a 18 FPS.

A riguardo, lo YouTuber Andrew Tsai ha eseguito alcuni test che confermano l'incremento delle prestazioni. Tuttavia, qualche criticità sussiste ancora. In particolare, Game Porting Tool avrebbe qualche problema di compatibilità con i chip M1 Ultra e M2 Ultra, visto che gli stessi giochi, su processori meno potenti, funzionano meglio. Tutto ciò potrebbe essere causato dal fatto che i chip Ultra combinano due chip Max in un uno attraverso la tecnologia UltraFusion.