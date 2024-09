macOS Sequoia è dietro l'angolo. Ecco la data di rilascio, le funzionalità e i Mac che lo riceveranno

La prossima versione del sistema operativo dei Mac arriverà il 16 settembre insieme agli altri OS, e come gli altri non avrà Apple Intelligence al lancio (che arriverà con macOS Sequoia 15.1, forse anche in Italia ). Scopriamo le sue caratteristiche e su quali Mac arriverà.

L'evento "It's Glowtime" di ieri non è stata solo l'occasione per presentare i nuovi iPhone 16 , Apple Watch e AirPods , ma anche per annunciare l'arrivo di macOS Sequoia .

Quando arriverà macOS Sequoia 15

Come abbiamo anticipato nell'introduzione, macOS Sequoia arriverà per tutti gli utenti il 16 settembre, proprio come iOS 18 e iPadOS 18 .

Le novità di macOS Sequoia

Il nuovo macOS implementa una serie di strumenti per la produttività, come una nuova gestione delle finestre e strumenti per le video chiamate, come l'anteprima di presentazione e la sostituzione dello sfondo.

Non solo, ma sono in arrivo aggiornamenti importanti per Safari, Messaggi, Mappe, Note e molto altro, la nuova app Password, nuovi giochi in arrivo.

Uno degli strumenti più innovativi, Duplica iPhone, che consente di utilizzare l'iPhone dal Mac, in modalità wireless, purtroppo non arriverà subito in Europa.

Ecco l'elenco delle novità di macOS Sequoia 15:

Nuovo menu in Safari con una nuova modalità Lettura per leggere l'indice e un riepilogo di un articolo

in Safari con una nuova modalità Lettura per leggere l'indice e un riepilogo di un articolo Nuova funzione in Safari che consente di rilevare un video e metterlo in primo piano, lasciando accesso ai comandi di sistema

in Safari che consente di rilevare un video e metterlo in primo piano, lasciando accesso ai comandi di sistema (Nuova funzione In evidenza in Safari per scoprire rapidamente informazioni sul web, come indicazioni stradali, riepiloghi o link rapidi): purtroppo al momento solo in inglese e solo negli Stati Uniti

Game Porting Toolkit 2 : arriveranno nuovi giochi in quanto Apple ha offerto agli sviluppatori più funzionalità per portare i loro giochi su Mac, iPhone e iPad

: arriveranno nuovi giochi in quanto Apple ha offerto agli sviluppatori più funzionalità per portare i loro giochi su Mac, iPhone e iPad Nelle videochiamate, come dicevamo, l'anteprima di presentazione consente di guardare in anticipo quello che si condividerà nelle app di videochiamata: tutto lo schermo o una singola app.

come dicevamo, consente di guardare in anticipo quello che si condividerà nelle app di videochiamata: tutto lo schermo o una singola app. Sempre durante una videochiamata, è ora possibile sostituire lo sfondo con immagini disponibili o con le foto di Foto

La nuova app Password aiuta a organizzare le password e i codici di autenticazione a due fattori senza andare nell'app Impostazioni

aiuta a organizzare le password e i codici di autenticazione a due fattori senza andare nell'app Impostazioni Nuovi effetti di testo, emoji e adesivi Tapback e possibilità di programmare l'invio di un messaggio nell'app Messaggi. Ora si può rispondere al volo con un'emoji o un adesivo, e si possono aggiungere effetti animati a qualsiasi testo

e adesivi e possibilità di programmare l'invio di un messaggio nell'app Messaggi. Ora si può rispondere al volo con un'emoji o un adesivo, e si possono aggiungere effetti animati a qualsiasi testo Nuova funzione Collezioni nell'app Foto

nell'app Foto L'app Calendario ora si integra con i promemoria

L'app Note ora consente di calcolare le espressioni e fare i calcoli. Inoltre ora si possono comprimere le sezioni delle note, per facilitare la lettura. Infine il nuovo evidenziatore consente di prendere appunti sulle note

Nuovi strumenti dell'app Calcolatrice

Interazioni con Siri senza mani con gli AirPods: basta un cenno per dire si o no. Sempre con gli AirPods, i giochi ora hanno l'audio spaziale personalizzato

Come abbiamo anticipato, le funzionalità di Apple Intelligence come Wrtiting tools, Riepiloghi delle notifiche, digita a Siri, supporto ChatGPT, Image Playground e Genmoji non saranno disponibili subito.