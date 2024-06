macOS Sequoia consente il mirroring dell'iPhone e, finalmente, una gestione delle finestre più matura

Al WWDC 2024 è arrivato il momento di macOS 15 Sequoia, che non rappresenta una rivoluzione, ma migliora la produttività grazie a tante novità interessanti (a proposito, sapete come liberare spazio sui Mac ?).

Le novità di macOS Sonoma

Non solo, ma sarà possibile trascinare contenuti da iPhone a Mac e viceversa, e rispondere alle telefonate dal telefono. Durante il mirroring, l'iPhone rimane bloccato e in StandBy.

Come accade per alcuni produttori di telefoni Android, potrete vedere le notifiche, accedere e usare ogni funzione di iPhone direttamente dal Mac utilizzando tastiera e mouse, e anche l'audio uscirà dagli altoparlanti del computer.

Apple Intelligence , l'intelligenza artificiale generativa di Apple che si appoggia a ChatGPT arriverà su tutti i dispositivi della mela, arriva anche sul Mac (da questa estate nella beta di Sequoia). Lo strumento è in grado di comprendere e generare linguaggio e immagini, e sul Mac potrete usarla per diverse operazioni (richiede un chip M1 o superiori).

Ma ovviamente c'è spazio anche alle immagini: Image Playground consente di creare immagini, da integrare anche in altre app come Messaggi, in pochi secondi scegliendo fra tre stili diversi: animazione, illustrazione e schizzo.

Anche Foto sfrutta Apple Intelligence, consentendo di creare una storia in Ricordi semplicemente inserendo una descrizione, mentre Clean Up permetterà di rimuovere gli oggetti dallo sfondo in maniera generativa.

Grazie a ChatGPT, Siri sarà in grado di agire per voi nelle app ed estrarre informazioni contestuali in base alle informazioni personali, il tutto con comandi vocali, ma con la possibilità anche di scriverli.

Gaming

Con Sonoma, Apple aveva iniziato a dare più spazio al gaming, e ora prosegue in questo impegno con nuovi titoli e funzioni. I titoli in arrivo sono Assassin's Creed Shadows e Prince of Persia: The Lost Crown di Ubisoft, mentre Capcom presenterà RESIDENT EVIL 7 biohazard e RESIDENT EVIL 2. Nel corso dell'anno arriveranno anche l'espansione di World of Warcraft: The War Within, oltre a Frostpunk 2, Palworld, Sniper Elite 4 e RoboCop: Rogue City.

Per quanto riguarda i miglioramenti, grande attenzione all'audio, con l'audio spaziale e una latenza ridotta con gli AirPods Pro di seconda generazione, e una Modalità gioco migliorata per frame rate più fluidi.

Infine Apple ha anche annunciato Game Porting Toolkit 2 per permettere agli sviluppatori di adattare i titolo a macOS più velocemente.

Nuove funzioni in Safari

Safari introduce Highlights, un modo più semplice di scoprire informazioni sul web, come indicazioni stradali, riassunti e link rapidi per saperne di più su persone, musica, film e programmi TV. Inoltre sono state aggiornate la Modalità Lettura e Viewer mette i video in primo piano.