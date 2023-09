È il giorno di macOS Sonoma: compatibilità, novità e download

Compatibilità

macOS Sonoma è compatibile con i seguenti modelli:

MacBook Pro 2018 e successivi

2018 e successivi MacBook Air 2018 e successivi

2018 e successivi Mac mini 2018 e successivi

2018 e successivi Mac 2019 e successivi

2019 e successivi iMac Pro 2017

2017 Mac Studio 2022 e successivi

2022 e successivi Mac Pro 2019 e successivi

Se non sapete di preciso quale modello di Mac sia in vostro possesso è facilissimo scoprirlo. Basta cliccare in alto a sinistra sul simbolo della mela e scegliere "informazioni su questo Mac": si aprirà una piccola finestra con il nome del vostro modello in grassetto, e subito sotto il processore e l'anno di produzione, in modo che possiate ritrovarlo facilmente nell'elenco qui sopra (se presente). I modelli esclusi da questa lista non potranno in alcun modo essere aggiornati a macOS Sonoma.