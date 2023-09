macOS Sonoma: finalmente abbiamo la data di uscita

Nella grande giornata di Apple, quella in cui la casa di Cupertino ha annunciato e presentato ufficialmente la nuova generazione di iPhone , conosciamo anche qualche dettaglio importante che riguarda i MacBook e Mac.

Apple ha infatti annunciato che macOS Sonoma verrà distribuito ufficialmente a partire dal 26 settembre, tra due settimane a partire da oggi. Si tratta della distribuzione della prima versione stabile, visto che finora macOS Sonoma è stato disponibile in version beta.

Vi ricordiamo che macOS Sonoma porterà rilevanti novità che renderanno il sistema operativo più coerente con iOS, grazie ai widget, una nuova modalità di gioco, nuovi strumenti per la condivisione dello schermo e non solo. Ne abbiamo parlato in questo nostro approfondimento.

Oltre a macOS Sonoma, arriveranno anche delle novità per Safari, il popolare browser web di Apple, grazie alle quali arriveranno i profili di navigazione, nuovi set per i segnalibri e per la modalità focus.