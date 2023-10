Ecco come installare macOS Sonoma sui Mac non supportati

Lo scorso 26 settembre, Apple ha rilasciato sui suoi Mac l'aggiornamento software gratuito macOS Sonoma. Sono stati diversi i computer coinvolti, tuttavia, quelli meno recenti, a causa dei requisiti di sistema richiesti dall'update, sono stati esclusi dall'aggiornamento (si tratta dei Mac che hanno "sulle spalle" più di cinque anni). Fortunatamente, c'è stato qualcuno che ha riacceso le speranze di chi vorrà dotare il suo computer dell'ultima versione di macOS.

Parliamo del progetto OpenCore Legacy Patcher, che con la versione 1.0.0 aggiunge il supporto per macOS Sonoma su 83 Mac non supportati. Questo progetto, però, è ancora in fase di affinamento: dunque, alcune funzionalità potrebbero non funzionare come previsto. Inoltre, non tutte le funzionalità di macOS Sonoma sono attualmente disponibili e non è nemmeno chiaro quali siano.

In un post su GitHub , gli sviluppatori del progetto hanno sottolineato che la mancanza di supporto hardware per il T1 Security Chip era il limite principale di macOS Sonoma: a causa di questo requisito i modelli MacBook Pro basati su Touch Bar rilasciati nel 2016 e 2017 non erano idonei per l'aggiornamento ufficiale.

Tuttavia, si sta lavorando per superare questo problema e implementare Sonoma sui MacBook Pro basati su Touch Bar non supportati.