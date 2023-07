Con macOS Sonoma, il gestore di password di Apple sarà più "aperto"

Nell'ultima beta di macOS Sonoma, però, Apple sta correggendo questo aspetto, in quanto ha messo a disposizione delle estensioni che consentono di accedere alle password del portachiavi di iCloud anche da altri browser. Le funzioni disponibili sono la compilazione automatica delle password e il salvataggio di nuove password, come da Safari.

Il gestore di password di Apple è un'ottima e sicura opzione per conservare le proprie password in un luogo sicuro e potervi accedere da ogni dispositivo della mela collegato allo stesso ID Apple (a proposito, sapete come modificare le password sicure automatiche del servizio ?).

Come condiviso da Ricky Mondello su Twitter, l'estensione, chiamata Password di iCloud , vi consentirà di inserire una password e autenticarvi, proprio come fate ora da Safari.

Al momento l'estensione è disponibile su Chrome Web Store per tutti, ma funziona solo se avete installato macOS 14. Per quanto riguarda i browser compatibili, sono quelli basati su Chromium, quindi Chrome, Edge e altri. L'estensione al momento non è disponibile per Firefox.