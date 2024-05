Ufficiale la data in cui verranno presentati i nuovi Sony Xperia 1 VI e 10 VI

Dopo aver letto diverse indiscrezioni e visto varie immagini in giro per il web, è stata finalmente comunicata la data di presentazione dei nuovi smartphone Xperia 1 VI e Xperia 10 VI. Tramite dei post pubblicati sugli account ufficiali, Sony ha ufficializzato che l'evento di lancio si terrà il 15 maggio. L'appuntamento è fissato alle 9:00 ora italiana e verrà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube ufficiale Sony | Xperia. Nel post, poi, si fa riferimento anche all'orario in Giappone, dunque è probabile che la location sarà proprio il Paese nipponico.

Ritornando alle indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, il nuovo Sony Xperia 1 VI, come design, dovrebbe essere abbastanza simile al modello precedente, anche se potrebbe essere più largo. Dunque, dovrebbero subire dei cambiamenti le proporzioni del display, il quale sarà probabilmente piatto. A questo proposito, la luminosità del pannello aumenterebbe di 1,5 volte mentre il refresh rate adattivo arriverà fino a 120 Hz.