Magic festeggia il 30° anniversario annunciando carte a tema Fallout, Jurassic Park, Final Fantasy e Assassin's Creed!

Magic The Gathering, il celebre gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast, festeggia la bellezza di 30 anni. Fu creato da Richard Garfield e pubblicato nel 1993 dal celebre publisher di casa Hasbro, e il resto, come si suol dire, è storia. Nel corso degli ultimi anni ci sono state sempre più collaborazioni legate alla linea Mondi Altrove, e giusto in questi giorni abbiamo parlato delle nuove carte dedicate a Doctor Who in arrivo a ottobre e delle Magic dedicate a Il Signore degli Anelli.

E come festeggiare al meglio i 30 anni di attività se non con una serie di annunci bomba? Wizards of the Coast ha annunciato un bel po' di novità per i prossimi mesi (e anni), e non ci rimane che dare un'occhiata insieme alle novità in questione!