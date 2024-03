Le Magic di Assassin's Creed sono già pre-ordinabili in Italia a partire da 19€ per il mazzo di Ezio Auditore

Qualche mese fa Wizards of the Coast annunciò una lunga serie di nuove collaborazioni che vedevano protagonisti Magic: The Gathering, il più celebre gioco di carte collezionabili del mondo, e vari brand legati al mondo dell'intrattenimento quali Fallout, Jurassic Park, Final Fantasy e Cluedo. Buona parte di questi sono già realtà, con il set di Fallout in uscita proprio in questi giorni anche qui in Italia.

Uno dei più attesi, previsto per questa estate, è il set di Magic dedicato ad Assassin's Creed, la celebra saga videoludica di casa Ubisoft conosciuta e giocata in tutto il mondo, esattamente come Magic. In questi primi giorni di marzo Wizards of the Coast ha mostrato in anteprima alcune carte che comporranno il set di Assassin's Creed. Tra queste figurano ovviamente alcuni dei personaggi più celebri della saga, primo fra tutti Ezio Auditore seguito a ruota da Altaïr, Leonardo da Vinci, Eivor e tanti altri, e non mancheranno carte dedicate agli oggetti, come la lama celata e l'animus, e altre che rimanderanno a eventi e location dei videogiochi.

Segui SmartWorld su News

Canale Telegram Offerte