Magic si fonde con Cluedo nella nuova espansione Delitti al Maniero Karlov

In occasione dei festeggiamenti per il 30° anniversario di Magic: The Gathering, Wizards of the Coast annunciò anche l'arrivo nel 2024 di un kit speciale ispirato a Cluedo. Il celebre gioco da tavolo investigativo fa parte di casa Hasbro, la stessa società che possiede anche Wizards of the Coast, ma è comunque curioso che si sia deciso di sperimentare fondendo le due esperienze, profondamente diverse sia per meccaniche che per target di pubblico.

Ora, in realtà il kit di Cluedo è legato a doppio filo a Ravnica, e visto che nei primi giorni del 2024 è uscita l'espansione Ravinca Remastered, si è portati a pensare che sia legato a quest'ultima. In realtà anche l'espansione in arrivo a febbraio, Delitti al Maniero Karlov, è ambientata nel piano di Ravnica, e i contenuti di Cluedo fanno uso anche di alcune meccaniche inedite che saranno introdotti nel nuovo set di carte inedite in arrivo tra pochissimi giorni.

Vediamo quindi di capire quali sono tutte le novità in arrivo a febbraio, quali nuove meccaniche di gioco faranno il loro debutto (anche in Magic: The Gathering Arena), cosa c'è di specifico legato a Cluedo e quando e dove acquistare i prodotti legati a Delitti al Maniero Karlov.