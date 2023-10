Magic Doctor Who Anteprima: il formato più amato dai giocatori omaggia la serie TV più longeva di sempre

Wizards of the Coast si sta dando un gran da fare per garantire a Magic: The Gathering le collaborazioni più esclusive. In passato abbiamo ad esempio parlato di Magic Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo (che tornerà a novembre con nuove carte) e delle varie espansioni previste per i prossimi mesi, che introdurranno carte di Jurassic Park, Fallout, Assassin's Creed e persino un'esperienza ispirata a Cluedo. Ne abbiamo parlato in dettaglio qui. I fan sapranno anche che a breve arriverà un'espansione che fa parte della linea Mondi Altrove davvero speciale. Stiamo parlando di Magic: The Gathering - Doctor Who, in arrivo sugli scaffali dei negozi fisici e virtuali il 13 ottobre prossimo. In un evento a porte chiuse abbiamo visto in anteprima qualche carta che farà parte di questa espansione, espansione che sarà prevalentemente incentrata sul formato attualmente più amato dai giocatori di tutto il mondo. Bando alle ciance, scopriamo qualcosa in più sul set e vediamo anche qualche carta inedita!

Da che tipo di carte è composto?

Doctor Who è un set diverso da quello dedicato a Il Signore degli Anelli. Invece di essere composto da kit base, bustine di espansione, per draft e simili, sarà composto unicamente da 4 diversi mazzi Commander e dai così detti Collector Booster, ovvero bustine più costose comprensive di carte più da collezione che da gioco. Vediamo quindi i 4 mazzi commander come sono composti e cosa includono. Prima però occorre specificare un dettaglio importante.

Solo in inglese?

Sì, l'espansione di Magic dedicata a Doctor Who è solo in inglese. Non sappiamo se ci siano dietro "calcoli di mercato" che abbiano indotto la divisione italiana di Wizards of the Coast a non tradurre il tutto o se sia un modo un po' strano di omaggiare la serie TV di origine britannica, ma in ogni caso l'espansione sarà acquistabile qui in Italia solo in inglese. Se la cosa vi spaventa potete quindi non continuare oltre.

Blast from the Past

Blast from the Past è il primo dei 4 mazzi Commander di Doctor Who. Leggiamo la descrizione: Nel 1963, il Dottore è apparso per la prima volta al pubblico di tutto il mondo. Questo mazzo onora quegli anni iniziali di Doctor Who, coprendo la corsa dello show dal 1963 al 1989. Blast from the Past è un mazzo verde-bianco-blu guidato dal Quarto Dottore. Ma non è da solo. Nel mazzo ci sono tutti i Dottori che si sono alternati in quegli anni, per un totale di 9.

Diciamo quindi che i giocatori più giovani di Magic potrebbero non riconoscere i Dottori protagonisti del mazzo, ma nonostante ciò potrebbe dimostrarsi più divertente di quanto pensiate da giocare. Vediamo le foto delle carte degli otto Dottori inclusi nel mazzo!

Timey-Wimey

Qui le cose si fanno interessanti, visto che i Dottori coinvolti sono ben più recenti. Ecco la descrizione: Timey-Wimey è un mazzo dedicato al gran groviglio di cose temporali che compongono... il tempo. Il mazzo è gestito dal Decimo Dottore e dalla sua altrettanto celebre compagna Rose Tyler. I due conferiscono a questo mazzo blu-rosso-bianco un tema di manipolazione del tempo che sfrutta appunto il meccanismo dei viaggi nel tempo. I viaggi nel tempo sono un nuovo meccanismo che si concentra sulla manipolazione dei contatori del tempo, una meccanica che risale al lontano 1994. Con l'espansione Doctor Who gli daremo una svolta inaspettata. I viaggi nel tempo ti consentono di aggiungere e rimuovere i contatori del tempo, permettendoti di giocare con sospensioni, sparizioni e altri divertenti meccanismi inclusi in Timey-Wimey. Questo mazzo mette in primo piano le avventure del Nono, Decimo e Undicesimo Dottore, presentando personaggi, mondi alieni e storie emozionanti provenienti dalle numerose avventure del Dottore. Quindi non solo ci sono i Dottori più celebri e amati dal grande pubblico, ma il tutto è anche incentrato su una meccanica divertente e imprevedibile. Vediamo le foto delle carte dei dottori.

Paradox Power

Veniamo al mazzo dedicato ai due Dottori più recenti. Su questo forse Wizards of the Coast è stata più parca di dettagli. Paradox Power: la natura selvaggia del tempo è in piena vista mentre gli incantesimi volano da tutte le direzioni! In questo mazzo verde-blu-rosso, puoi aspettarti l'imprevisto quando il Tredicesimo Dottore e Yasmin Khan arrivano sul campo di battaglia. Con il Dodicesimo Dottore e il Tredicesimo Dottore al centro del mazzo, il meccanismo del paradosso darà il meglio di sé nel formato Commander! La meccanica Paradosso è spiegata nella carta del tredicesimo Dottore che trovate anche nella galleria sottostante.

Masters of Evil

Mica tutti vogliono schierarsi dalla parte dei buoni! Per chi vuole creare un po' di scompiglio al tavolo, ecco il mazzo Masters of Evil incentrato sui villain della serie TV. Dove il Dottore fa del bene, c'è sicuramente un cattivo che fa del male. Questo mazzo blu-nero-rosso è incentrato sui terrificanti nemici contro cui il Dottore ha combattuto nelle sue numerose avventure attraverso il tempo. Il mazzo si concentra sui Dalek, sui Cybermen e sulle varie incarnazioni del Maestro. A comandare il mazzo c'è Davros, Creatore Dalek, e non mancheranno tra le carte incluse anche quelle dedicate a tanti altri personaggi (e situazioni) celebri della serie.

Planechase

Era ovvio che avrebbero aggiunto ulteriore pepe a questi nuovi mazzi Commander. E a tal proposito ogni mazzo contiene 10 carte Planechase, ognuna con un luogo (e un istante temporale) dell'universo di Doctor Who. Nella confezione sarà incluso il dado planare: lanciandolo potremo viaggiare in un luogo diverso e scatenare effetti caotici sul campo di battaglia.

Le saghe ispirate agli episodi

Nei 4 mazzi sono sparse delle carte Saga. Le carte Saga le abbiamo riviste nelle ultime espansioni (anche in Magic: Terre Selvagge di Eldraine), ma qui sono particolari perché ispirate a episodi chiave della longeva serie TV britannica. Vediamole insieme!

Tutti i compagni dei Dottori

Wizards of the Coast ha diffuso anche le immagini di tutti i Compagni dei 13 Dottori. Ci saranno anche loro in versione TARDIS e in versione normale. Ecco quelle "normali":

I Collector Booster e le carte showcase TARDIS

I Collector Booster costano ovviamente di più. Una bustina singola costa circa 25€, mentre il pack che include 12 buste (più conveniente quindi che comprarle singole) al momento si trova intorno ai 260€. Ogni bustina include 12 carte. Alcune di queste vanteranno bordi in stile vetrina TARDIS, e i più fortunati potranno trovare le carte Serialized Doctor in numero limitato (raffigurato sulla carta stessa).