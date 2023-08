Magic Doctor Who sarà la vostra prossima ossessione

Magic Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo non era l'unica super collaborazione in programma per questo 2023. Come annunciato oramai da un anno, è infatti in arrivo un'espansione dedicata a un personaggio televisivo che imperversa sugli schermi di tutto il mondo dal 1963. Stiamo ovviamente parlando del Doctor Who, una serie che non dovrebbe certo avere bisogno di presentazioni.

Magic: The Gathering - Doctor Who fa parte della linea Mondi Altrove, quella che in passato ha accolto espansioni, mazzi Commander e set limitati Secret Lair a tema Fortnite, Street Fighter, Transformer, Warhammer 40,000, Stranger Things e, ovviamente, anche Il Signore degli Anelli.

In occasione della MagicCon Experience che si è tenuta in quel di Barcellona sono state svelate tante nuove carte appartenenti al set. Ve le mostriamo a breve in una galleria dedicata. Prima però rispondiamo a un po' di domande.