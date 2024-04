Grandi notizie da Google: Magic Editor arriva gratis proprio per tutti, anche su iPhone

Google ha appena annunciato ufficialmente delle consistenti novità per tutti gli appassionati di fotografia e che sono utenti di Google Foto . Il suo Magic Editor arriva gratuitamente per tutti .

Cosa può fare Magic Editor

Conosciamo Magic Editor sin dal lancio della serie Pixel 6 avvenuto più di due anni fa. Nel corso del tempo l'editor fotografico di Google Foto è cresciuto in termini di funzionalità.

La novità delle ultime ore prevede che tutti gli utenti di Foto, ovvero tutti coloro che usano l'app Google Foto su Android e iOS, potranno accedere alle funzionalità di Magic Editor. Questo sarà gratuito per tutti, anche per coloro che non sono abbonati a Google One.

Questa è un'altra consistente novità, oltre alla disponibilità sui dispositivi non Pixel, visto che finora le funzionalità di Magic Editor erano a disposizione degli abbonati a Google One.

Coloro che non sono abbonati a Google One avranno la limitazione di 10 salvataggi al mese di foto elaborate con Magic Editor. Chi è abbonato invece avrà illimitate possibilità di personalizzazione con Magic Editor. Andiamo quindi a vedere quali saranno le funzionalità a disposizione proprio di tutti, iPhone compresi:

Gomma magica , la popolare funzionalità che permette di eliminare magicamente soggetti od oggetti indesiderati dalle foto. Ultimamente la funzionalità si è arricchita anche della possibilità di rendere mimetici gli oggetti o soggetti indesiderati.

, la popolare funzionalità che permette di eliminare magicamente soggetti od oggetti indesiderati dalle foto. Ultimamente la funzionalità si è arricchita anche della possibilità di rendere mimetici gli oggetti o soggetti indesiderati. Riduzione della sfocatura , una funzionalità arrivata con la serie Pixel 7 e che permette di ridurre in maniera consistente la sfocatura da foto scattate non perfettamente a fuoco. La funzionalità è potente al punto che è efficace anche su foto vecchie scansionate con il telefono.

, una funzionalità arrivata con la serie Pixel 7 e che permette di ridurre in maniera consistente la sfocatura da foto scattate non perfettamente a fuoco. La funzionalità è potente al punto che è efficace anche su foto vecchie scansionate con il telefono. Luce ritratto, ovvero la funzionalità che permette di personalizzare la luce sul soggetto in foto scattata in modalità Ritratto.

Per Pixel 8 e Pixel 8 Pro ci saranno anche le funzionalità esclusive che permettono di rimuovere specifiche componenti audio dai video e Bast take.

Chi riceverà Magic Editor e quando

Facciamo quindi un riepilogo di quali dispositivi riceveranno Magic Editor in base all'annuncio di Google, con le rispettive limitazioni nell'utilizzo:

Tutti gli smartphone Android aggiornati almeno ad Android 8 e con almeno 3 GB di RAM potranno usare Magic Editor con 10 salvataggi al mese, se gli utenti non sono abbonati a Google One. Ci saranno salvataggi illimitati per coloro che si abbonano a Google One.

aggiornati almeno ad e con almeno potranno usare Magic Editor con 10 salvataggi al mese, se gli utenti non sono abbonati a Google One. Ci saranno salvataggi illimitati per coloro che si abbonano a Google One. Tutti gli iPhone aggiornati almeno a iOS 15 e con almeno 3 GB di RAM potranno usare Magic Editor con 10 salvataggi al mese, se gli utenti non sono abbonati a Google One. Ci saranno salvataggi illimitati per coloro che si abbonano a Google One.

aggiornati almeno a e con almeno potranno usare Magic Editor con 10 salvataggi al mese, se gli utenti non sono abbonati a Google One. Ci saranno salvataggi illimitati per coloro che si abbonano a Google One. Tutti i Pixel aggiornati almeno ad Android 8 potranno usare Magic Editor senza limiti, anche se non abbonati a Google One.

Chiudiamo con l'indicazione sulle tempistiche: Google ha riferito che Magic Editor arriverà per tutti gli utenti con dispositivi idonei a partire dal prossimo 15 maggio, tramite l'app Google Foto ovviamente.

