Il Magic Editor di Google sarà gratis per tutti, con una limitazione importante

All'orizzonte ci sono delle importanti novità per tutti coloro che sono appassionati di personalizzazione fotografica tramite gli strumenti di Google. Magic Editor potrebbe presto arrivare per tutti gratuitamente .

Finora infatti l'accesso al Magic Editor è stato possibile solo per coloro che hanno sottoscritto uno qualsiasi degli abbonamenti a pagamento di Google One. Stando a quanto appena scovata da Android Authority, tramite il teardown del più recente apk dell'app Google Foto (versione 6.78.0.622306643), il Magic Editor arriverà per tutti gratuitamente.

Stando a quanto emerso dalle stringhe di codice, sembra che Google ha in mente di implementare un accesso limitato a tutte le funzionalità del Magic Editor anche per chi non è abbonato a Google One. La limitazione consisterebbe in una soglia per il numero di salvataggi delle immagini personalizzate con Magic Editor.

La limitazione della soglia dovrebbe essere riferita su base mensile. Pertanto, ci aspettiamo che ci sarà un numero limitato di immagini editabili al mese per chi non è abbonato a Google One, e dalle stringhe scovate è emerso che ogni mese verrà resettata la quota a disposizione. Mentre non ci sarà alcuna limitazione per coloro che sono abbonati, come del resto funziona adesso Google One.

Quanto appena emerso non indica con completa certezza che il tutto si concretizzerà. Ma se così fosse, ci aspettiamo che emergano ulteriori novità in merito nel breve termine. Altro aspetto da chiarire sarà la compatibilità, finora Magic Editor è stato disponibile tramite tutto il set delle sue funzionalità solo sui Pixel.