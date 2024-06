Provate subito il Magic Editor di Google: è gratis e strabiliante

Arrivano delle ottime notizie da parte di Google , e stavolta non riguardano solo coloro che hanno un Pixel. Parliamo del rilascio per tutti dell'atteso Magic Editor .

Qualche settimana fa abbiamo parlato dell'ottima notizia riguarda il rilascio gratuito per tutti del Magic Editor. Questo significa che lo strumento di editing delle immagini sarà disponibile anche su dispositivi non Pixel, e gratuitamente con certe limitazioni in base al tipo di utenza che avete.

Cosa potete fare con Magic Editor

Il Magic Editor di Google che sta arrivando per tutti è un potente strumento di intelligenza artificiale, con il quale è possibile editare in maniera rapida e automatica le proprie foto. Le immagini che trovate in galleria vi mostrano qualche elaborazione che già abbiamo fatto sui nostri scatti con Magic Editor.

Dalle immagini capiamo la potenza dello strumento di Google, sia in termini di regolazione delle tonalità per simulare un tramonto, ad esempio, quando non c'era, e sia in termini di scontornamento degli elementi inclusi nella foto da eliminare. Vediamo nel dettaglio le funzionalità a disposizione con Magic Editor:

Gomma magica , la popolare funzionalità che permette di eliminare magicamente soggetti od oggetti indesiderati dalle foto. Ultimamente la funzionalità si è arricchita anche della possibilità di rendere mimetici gli oggetti o soggetti indesiderati. Questo strumento permette anche di selezionare specifici oggetti o soggetti e spostarli all'interno dell'immagine, personalizzandone la posizione e le dimensioni.

, la popolare funzionalità che permette di eliminare magicamente soggetti od oggetti indesiderati dalle foto. Ultimamente la funzionalità si è arricchita anche della possibilità di rendere mimetici gli oggetti o soggetti indesiderati. Questo strumento permette anche di selezionare specifici oggetti o soggetti e spostarli all'interno dell'immagine, personalizzandone la posizione e le dimensioni. Riduzione della sfocatura , una funzionalità arrivata con la serie Pixel 7 e che permette di ridurre in maniera consistente la sfocatura da foto scattate non perfettamente a fuoco. La funzionalità è potente al punto che è efficace anche su foto vecchie scansionate con il telefono.

, una funzionalità arrivata con la serie Pixel 7 e che permette di ridurre in maniera consistente la sfocatura da foto scattate non perfettamente a fuoco. La funzionalità è potente al punto che è efficace anche su foto vecchie scansionate con il telefono. Luce ritratto , ovvero la funzionalità che permette di personalizzare la luce sul soggetto in foto scattata in modalità Ritratto.

, ovvero la funzionalità che permette di personalizzare la luce sul soggetto in foto scattata in modalità Ritratto. Luce tramonto, ovvero la funzionalità che permette di simulare un cielo che si avvia al tramonto.

Regolazioni automatiche di HDR e fuoco.

Foto cinematiche.

Effetti video.

Magic Editor prevede dei suggerimenti sulle personalizzazioni da applicare che vengono mostrati automaticamente in base alla foto scelta.

Ad esempio, se si tratta di un primo piano di una persona, molto probabilmente vedrete esclusivamente l'opzione per personalizzare la Luce ritratto. Se invece la foto è di un panorama, allora vedrete le opzioni per personalizzare i colori del cielo.

Chi può usare Magic Editor gratis

Come menzionato sopra, Magic Editor sta arrivando per tutti coloro che possiedono un dispositivo Android e che hanno Google Foto installato e inizializzato. Si tratta infatti di un editor integrato direttamente in Google Foto.

L'avvio di Magic Editor può essere eseguito selezionando il pulsante Modifica associato a una singola foto, e successivamente selezionando l'icona di Magic Editor in basso a sinistra. L'utilizzo di Magic Editor è gratuito per tutti, ma vi sono delle limitazioni al suo utilizzo in alcuni casi. Vediamo le condizioni: