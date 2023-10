Apple non ha aggiornato Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard: niente USB-C, ancora Lightning

All'evento Scary Fast, Apple ha presentato la sua nuova linea di Mac basati su chip M3: ci sono i nuovi MacBook Pro e ci sono i nuovi iMac, che come sempre vengono venduti in bundle con periferiche come Magic Mouse, Magic Trackpad e Magic Keyboard. E un po' inspiegabilmente, queste periferiche hanno ancora connettore Lightning, e non USB-C.

È stata una sorpresa per tutti scoprire che Apple non ha colto l'occasione per rinnovare le sue periferiche, anche considerando che si parlava già da un po' di Magic Mouse, Magic TrackPad e Magic Keyboard con USB-C. Anzi, il famoso giornalista Mark Gurman, molto vicino ad Apple e solitamente ben informato, aveva anticipato che i nuovi accessori con USB-C sarebbero arrivati insieme ai nuovi Mac.

D'altra parte, praticamente chiunque si aspettava questa transizione: dopo il debutto dell'USB-C sui nuovi iPhone 15, sono sempre meno i prodotti della mela che utilizzano il connettore Lightning, ed è solo una questione di tempo prima che arrivino anche i nuovi accessori della serie Magic.

Chissà se Apple coglierà l'occasione per rivedere il design del Magic Mouse, spostando la porta sul fronte, o se anche l'USB-C sarà sul fondo e il Magic Mouse resterà un prodotto assurdo.