Magic Signore degli Anelli disponibile da oggi: chi troverà l'Unico Anello da 2 milioni di dollari?

È disponibile da oggi Magic: The Gathering - Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo, la nuova espansione del celebre gioco di carte collezionabili dedicata, come è ovvio dal nome, alla classica trilogia di J.R.R. Tolkien. Vi ho già parlato ampiamente dell'espansione nell'anteprima dedicata: il set introduce un sacco di carte, nuove meccaniche, carte showcase inedite e le Carte Scena senza Bordo, che faranno letteralmente impazzire i collezionisti. C'è però un dettaglio unico, in tutti i sensi, che a mio avviso è una trovata di marketing davvero, davvero geniale, anche se le cose in parte degenerate come accade sempre quando ci sono in ballo i soldi (un sacco, in questo caso). Di tutte le bustine di carte che sono state prodotte e commercializzate da Wizards of the Coast ce ne sarà solo una che conterrà l'Unico Anello, una carta foil premium con lamina d'oro in rilievo con numerazione 1 di 1 e con iscrizione in caratteri elfici. La carta è inclusa solo nelle bustine Collector Booster in lingua inglese, ovviamente quelle più costose tra le varianti disponibili da oggi. Ci sono altre carte Unico Anello, ma quella è l'unica con le scritte in elfico e la numerazione limitata. Se volete tentare la fortuna, la carta è inclusa nella tipologia di bustine seguente:

La carta incriminata. Bella, vero?

La probabilità di trovarla è infinitesimale, e già da prima del lancio del set c'erano collezionisti disposti a sborsare cifre folli per averla. A quanto pare in questi giorni un collezionista, Francisco Rubio, proprietario fra l'altro del negozio di carte Gremio de Dragones a Valencia, ha offerto qualcosa come 2 milioni di euro (2,2 milioni di dollari) per averla, includendo nell'offerta anche un viaggio a Valencia e una bella paella in uno dei ristoranti della zona. Ora, provate a immaginare la vostra faccia trovando la carta in questione in una bustina. Sarete colti dallo spirito del collezionista e la custodirete gelosamente mormorando di tanto in tanto "il mio tessssooroooo" o telefonereste al volo a Francisco cambiando per sempre la vostra vita?

La verità è che non solo le possibilità di trovarla sono scarse, ma potrebbe persino accadere che nessuno la troverà mai. Magari è finita in qualche magazzino di un negozio e finirà tra qualche anno al macero. Magari la troverà qualcuno che non ha idea del suo valore (un po' più difficile), o magari andrà distrutta per via di una spedizione sfortunata. Forse entrerà nel mito, e la gente negli anni continuerà a dare la caccia alle Collector Booster di questa edizione nella speranza di scovarla. Nel frattempo ovviamente i prezzi delle Collector Booster si sono gonfiati a dismisura. Wizards of the Coast ha dato le solite indicazioni di prezzo, ma poi per qualche motivo i prezzi sono tutti esplosi. La confezione da 12 Collector Booster, che di solito si acquista a cifre che si aggirano tra i 250 e i 300€ (comunque tanto, sia chiaro), adesso è difficile trovarle a meno di 500€. Un pacchetto singolo, che solitamente oscillava tra i 20 e i 30€, non si trova a meno di 45€. Ci sono schiere di collezionisti e investitori che hanno già acquistato più confezioni e bustine con l'intenzione di non aprirle, nell'attesa che il loro valore aumenti ulteriormente (nel caso ovviamente l'Unico Anello non venga trovato).