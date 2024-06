Se volete le Magic di Assassin's Creed sono ancora aperti i pre-ordini, presto saranno impossibili da trovare

Il 5 luglio prossimo arriva una delle espansioni Magic: The Gathering più attese dell'anno (insieme a Modern Horizons 3), quella dedicata ad Assassin's Creed! Le carte in questione fanno parte della linea Mondi Altrove, quella che già in passato ha accolto altri crossover illustri come quelli dedicati a Fallout, Il Signore degli Anelli, Dungeons & Dragons, Warhammer 40,000 e altri. Wizards of the Coast aveva già aperto i preordini a marzo anche su Amazon Italia, ma nell'arco di poco tempo i prodotti erano spariti nel nulla. Ultimamente i prodotti della linea Magic: The Gathering Assassin's Creed sono tornati prenotabili, ma non pensiate che la situazione duri a lungo.

Rimangono pochi giorni

A giudicare dal volume dei preordini registrato già a marzo, il set dedicato alla storica saga Ubisoft è andato e andrà letteralmente a ruba. C'è quindi un'altissima probabilità che faccia la stessa fine degli ultimi set dedicati a Fallout e Il Signore degli Anelli. Tra giocatori incalliti, collezionisti e investitori (o scalper?), mazzi, bustine e altri prodotti legati a queste due espansioni sono quasi introvabili attraverso canali convenzionali, e i venditori che li hanno a disposizione spingono sui prezzi proponendo anche singole buste a cifre che si aggirano tra i 50 e i 100€. È insomma probabilissimo che la stessa sorte tocchi al set Magic di Assassin's Creed, visti i milioni di fan della serie videoludica e visto anche uno dei prodotti di punta di questa espansione. L'obiettivo infatti non era solo attirare i fan in comune dei due mondi (Assassin's Creed e Magic), ma anche avvicinare al celebre gioco di carte collezionabili nuovi potenziali giocatori con un bundle economico. Wizards of the Coast lo pubblicizza come "Il miglior modo per imparare a giocare", e in effetti è vero. Stiamo parlando del Kit iniziale di Magic: The Gathering - Assassin's Creed tradotto in italiano, che propone due mazzi da gioco, uno comandato da Ezio, Lama Vendicatrice, l'altro da Eivor, Guerriera Combattiva, pensati proprio per i neofiti.

C'è un altro prodotto che si presta a chi vorrebbe avere per le mani un po' di Magic di Assassin's Creed senza necessariamente spendere una follia: il Bundle con accessori. C'è un solo problema: è solo in inglese. Da un punto di vista collezionistico è anche meglio, visto che le carte inglesi sono più universali. Se però volete giocarci e non masticate bene la lingua d'oltre Manica, è bene valutare altre alternative. Tornando al Bundle di Magic: The Gathering - Assassin's Creed, al suo interno troviamo 9 buste dell'espansione con 7 carte ciascuna, una carta esclusiva con illustrazione alternativa, 40 carte terra (20 foil, 20 normali), 1 segnapunti vita, 1 confezione per conservare le carte con un'illustrazione del Duomo di Firenze e un dado speciale.

Se volete più buste dell'espansione preferibilmente in italiano, c'è la confezione con 24 buste da 7 carte (per un totale di 168 carte quindi) già in sconto. Nell'ottica collezionistica, c'è lo stesso bundle prenotabile sempre su Amazon a una ventina di euro in più.

Infine, per i collezionisti più incalliti che non si spaventano di fronte a investimenti un po' più corposi, ci sono le bustine Collector Booster, che oltre a includere più carte vantano anche versioni con illustrazioni estese e senza bordo e foil esclusive. Potreste trovare anche carte serializzate, ovvero edizioni speciali numerate e quindi limitate. Ce ne sono solo un certo numero di esemplari in tutto il mondo!

In tutto questo, non sappiamo se i preordini a un certo punto chiuderanno. Se insomma avete intenzione di farle vostre, questo potrebbe essere il momento giusto. Considerate anche che fino al giorno della spedizione Amazon non vi addebiterà la spesa.

Su alcuni dei link inseriti in questa pagina SmartWorld ha un'affiliazione ed ottiene una percentuale dei ricavi, tale affiliazione non fa variare il prezzo del prodotto acquistato. Tutti i prodotti descritti potrebbero subire variazioni di prezzo e disponibilità nel corso del tempo, dunque vi consigliamo sempre di verificare questi parametri prima dell’acquisto.

Gruppo Facebook